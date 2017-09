TFW 2017/ Kuldnõela nominendi Marit Ilisoni värvide- ja mustriterohke disain vallutab laia moemaailma

Ilisoni "Longing For Sleep" maailma värvide- ja mustritekeskne käekiri saab siin jätku erksate ja säravate kombinatsioonide näol, helki lisavad litter litri haaval käsitsi tikitud kangad ning kristalltikandid. "See on mulle ennekõike värviharjutus - kuidas taltsutada selliseid energiast pakatavaid toone, kuidas panna nad helisema? Kuidas leida oma sisemine harmoonia, mis sellise sagedusega kokku kõlaks," arutleb Marit Ilison. Tema looming on hetkel saadaval tipp-butiikides Kanadas, Itaalias, Prantsusmaal, Šveitsis ja Lõuna-Koreas ning novembrikuust lisandub 11 poodi USA-s, Saksamaal, Kreekas ja Inglismaal ning teiste seas ka Pariisis Champs Élysées'l asuv Montaigne Market ja maailma üks tuntuimaid luksuspoode matchesfashion.com, kus tulevad müügile spetsiaalselt neile valmistatud eksklusiivsed mudelid.

Marit Ilison on kunstnik, disainer, ettevõtja ja Kristjan Raua kunstipreemia laureaat, kelle ainulaadne, "sosistavaks luksuseks" nimetatud moelooming, mis põimib disaineri kultuurilise tausta ja isiklikud tunded, keskkonnasäästliku disaini ja kontseptuaalse kunstilise lähenemise, on püüdnud pilke nii kodu- kui välismaal. 2016. aasta suvel lansseeris moemaailma kultusbutiik 10 Corso Como Ilisoni kollektsiooni "Longing For Sleep" Milano moenädalal ning Marit Ilison on esimene Eesti moelooja, kes on Prantsuse Kõrgmoe Föderatsiooni poolt valitud ja kutsutud osalema Pariisi moenädala ametlikus programmis. 2014. aastal tiitliga Vogue Talent pärjatut Maritit kajastati 2016. aastal Vogue Italia's kui Vogue'i edulugu, samuti on tema loomingut avaldanud The New York Times, ELLE, L'Officiel ning mitmed teised rahvusvahelised väljaanded. Ilisoni loomingut on kandnud näiteks ka bändi Gossip laulja Beth Ditto.

Žüriiliige Urmas Väljaots kommenteerib Marit Ilisoni loomingut järgnevalt: "Marit Ilison paistab silma sügava kontseptuaalse tunnetusega - ta oskab nappide vahenditega jutustada suuri lugusid ja see teeb tema minimalistliku loomingu kordumatuks. Üks müstilisemaid moeloojaid siinmail, keda ei saada silpigi kõmu ega meediakaadreid, kuid kelle riided äratavad moemaastikel tähelepanu ka Eestist kaugemal."

Marit Ilisoni värskeim looming jõuab Tallinn Fashion Weeki raames lavale kolmapäeval, 11. oktoobril kell 20.00 Vaba Laval toimuval Kuldnõela galal. Marit Ilison on nomineeritud Kuldnõela auhinnale.