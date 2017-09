TFW 2017/ Rahvusvaheliselt tunnustatud meesterõivaste disainer Kristian Steinberg esitleb oma esimest naistekollektsiooni

Kristian Steinbergi esimene naisterõivaste kollektsioon järgib Pocahontase rada modernses ja poeetilises võtmes ning toob esile seda, et suured muutused läbi elu on loomulikud. Läbi show kolme peatüki kohtame looduslast, kelle kultuur on harmoonias kõige elavaga tema ümber, noort naist, kes leiab võõrastes tavades ja usus midagi huvitavat, mitte hirmsat, ning lõpuks eksootilist, kuid väärikat õukonnadaami, kes demonstreeris siinpool ookeani, et naha värv on vaid naha värv.

Kangas on Kristiani disainiprotsessis kuningas ning Pocahontase reisi illustreerivad Itaalia ja Jaapani päritolu materjalid, mille värvigamma ja tekstuurid lisavad oma dimensiooni. Lugu algab õrna puuvillase looriga, kohtub siis etno stiilis žakaar- ja gabardiinkangaga, mida lõpuks murravad organza, udusule pinnaga kreppkangas ja õlise efektiga must nahk.

Värvilugu algab avaras preerias ning taevakarva sinine juhatab meid läbi indigotoonide, kohiseva jõe ja loodusrahvalike motiivide üle veripunastele etnostiilis kangastele ning jõuab liivakarva kandilisema siluetini. Reisi viimane faas on graafiliselt mustvalge ning pinnatekstuurides kontrastne.

Kristian Steinberg on professionaalne konstruktor ja disainer ning kollektsioonis Pocahontas on mõlemal oskusel suur osakaal. Mitmed rõivaesemed on abstraktsed ning võimalusega neid omamoodi kanda või oma keha ja proportsioonide järgi kohendada. Kristian leiab, et kehaideaalide tagaajamine on jõudnud absurdsuseni ning seega varieeruvad tema modellid nii vanuses kui proportsioonides. See on loosungiteta feminism, mis annab sõna üle rõivakandjale. Kollektsioonis ei tähenda see ühes suuruses vormituid riideid, vaid rõhutab, et tegumood on alati lahendus mis iganes tüüpi kehale.

Nõukogude Eestis, Rootsis ja Inglismaal elanud Kristian on ise läbinud sarnase teekonna. Pagulasena ei julgenud Kristian unistadagi sellest, et pühendada enda elu ühel päeval kunstile. Stockholmis keemiat õppides valis ta siiski erialaks moe ning on tänaseks praktiseerinud ja töötanud selliste disaineritega nagu Alexander McQueen, Halston ja Matthew Williamson. Kristiani konstrueeritud rõivaid kannavad maailma mõjukamad naised nagu Suurbritania peaminister Theresa May ja Jordaania kuninganna Rania. Tema meesterõivaste disaine kannavad aga tuntud muusikud ja filminäitlejad nagu ansambli JLS laulja Oritzé Williams, Harry Potteri staar Matt Dave Lewis ning paljud teised.

Pocahontas kollektsioon on valminud tervikuna Eestis ja koostöös Kristiani Eesti Kunstiakadeemias toimunud kursuse võitnud disaineritega Ester Soidla, Britta-Liisa Brutus ja Kreeta Aidla. Kollektsioon on platvorm, kus koostöö jätkub ka teiste noorte Eesti naiskunstnikega nagu graafik, animaator ja muusika looja Grete-Ly Valing ning fotograaf Saara Samantha Steinberg. Show stilistikat juhendab kunstiline juht Jeffrey Cameron New Yorgist ning etenduse koreograafia kontseptsiooni autor on Jüri Nael.

Kogu moe-show filmib 360º-kaameraga virtuaalreaalsuse kontseptsiooni jaoks üles Johannes Magnus Aule. VR-versiooni showst on võimalik kogeda pop-up näitusel, mis avatakse 16. oktoobril Tallinna Kaubamaja naistemaailmas.

Kristian Steinbergi värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki raames lavale kolmapäeval, 11. oktoobril kell 18.00 Vaba Laval toimuval etendusel.