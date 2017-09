TFW 2017/ Kuldnõela nomiendi Kadri Kruusi uus kollektsioon teeb kummarduse tema klientidele

Disaineri loomingus kohtuvad alati kaasaegne funktsionaalne disain ning vanad käsitöötraditsioonid. Tema aksessuaarides on ühendatud ajaloolised oskused kaasaegse vormiga ning klassika, kvaliteedi ja käsitöö omavahelises kooskõlas sünnibki julge ja innovaatiline vorm. Just sel hooajal, mil rahvusvahelises riide- ja aksessuaarimoes väärtustatakse taas ehtsust, kvaliteeti ning meistrioskuste ajaloopärandit, on Kadri Kruusi looming igati aktuaalne.

Tinglikult jagunevad Kadri Kruusi aksessuaarikollektsioonid kaheks – elegantselt boheemlaslikum ning vabam Boho ning šikk, viimistletum ja detailirohkem suurejooneline Ego. Kui Bohos on ühendatud muretud lõiked funktsionaalsusega, käed jäävad vabaks ja mudelid on sobilikud ka peoõhtule, siis igal Ego kollektsiooni kotil on oma kindel otstarve. Kadri selgitab Ego kollektsiooni olemust: „Järelikult iga naine ju mitte lihtsalt ei taha neid ridiküle, vaid tal on neid päriselt vaja. Ja vahel tulebki naisel unustada kõik muu ja mõelda ainult enda peale ning olla pisut isekas.“

Kuigi Kadri on teinud enda kollektsioonides kõrvalepõikeid ka muude aksessuaaride suunas (nt peaehted, käepaelad, vööd ja sülearvutite ümbriskotid), on tema armastatumaks tooteks jäänud siiski ikka ja alati käekott. Disaineri arvates on igal naisel enda ridiküliga personaalne ning eriline suhe ja koti sisemus reedab alati iga naise tõelise iseloomu. „Ma arvan, et ei tasu alahinnata aksessuaaride osatähtsust moesuundade kujundamisel. Just kott, ehe või kingad annavad sageli selle lõpliku viimistluse ja iseloomu riidekomplektile. Aksessuaar hakkab ju siis alles tõelist elu elama, kui ta on kandja küljes,“ selgitab Kadri enda pühendumist aksessuaaridele.

11. oktoobril Kuldnõela galal esitlusele tulev kollektsioon on loodud spetsiaalselt selleks õhtuks ning on sel põhjusel oluliselt julgema käekirjaga toomaks välja Kadri Kruusi ja tema loomingu sügavamat olemust. Lavale jõuab kunstipärasem nägemus, mille kandmine nõuab pisut enam julgust ning ekstravertsust. Kui vormiliselt on läbivaks teemaks juba tuttav klassika, siis vastukaaluks on disainer sisse toonud värvimängu, mida iseloomustavad erinevad läiked, metalliktoonid, lilla ning must lakknahk.

Ka selles kollektsioonis on ohtralt kasutatud käsitöövõtteid. Iga aksessuaar on valmistatud Kadri Kruusi enda kätetööna, erinevad detailid – näiteks narmad ja lilled – on välja lõigatud ning stantsitud samuti käsitsi. Samas on detailide väljalõikamisel lähtutud juba alateadlikult säästlikkus- ja jätkusuutlikkusprintsiibist. Loomulik on, et kunstiliste detailide jaoks kasutab Kadri vaid nahajääke ning disaineri eesmärk on kasutada kogu materjal selliselt, et ei tekiks kasutut materjali.

Kadri Kruusi Kuldnõela etendusel presenteeritav kollektsioon on samas ka kummardus klientidele. Iga kotimudeli osas on võetud kokku klientide kommentaarid, neid põhjalikult analüüsitud ning valminud uued mudelid on kohandatud vastavalt saadud tagasisidele. Kuigi mõningate mudelite puhul võib näida, et väline vorm on muutumatu ja üdini „kadrilik“, siis tegelikkuses on läbi viidud muudatused vormimaks toodet funktsionaalsemaks ja kandjasõbralikumaks.