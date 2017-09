Kanal 2 «Suur komöödiaõhtu» alustab uut lõbusat vallutusretke juba homme!

Kaks hooaega televaatajaid naerutanud Kanal 2 menusaade on värsket energiat ja väge täis, mille parimaks tõestuseks on kohe avasaates esitlusele tulevad sketšid ja ülesanded. Kes ei tahaks näha vanaema rollis Kristel Aaslaidu, lapsevanemaid Kristjan Kasearu ja Nele-Liis Vaiksood või pisipoisina käituvat Peeter Oja? Aga just sellisest sketšist saab homme „Suures komöödiaõhtus“ osa. Nagu ka külaskäigust perenõia kabinetti ja libauudistest, mida külastab kõige kõrgem jõud.

Vähemalt sama ootamatu ja üllatav on ka uus komöödiatähtede galerii. Kõik seitse näitlejat on loonud omanäolised naljakarakterid, kes sel sügisel asuvad „Suure komöödiaõhtu“ publikulemmiku tiitlit püüdma. Kui avahooajal viis võidukrooni koju Herbert Ving ja teist hooaega valitses Reet Pull, siis sel sügisel hakkavad teiste kõrval komöödiatähe tiitlit püüdma näiteks Põlvast pärit rekordimees, pealinna noorpoliitik ja Tartu teenekas õpetaja. „Suure komöödiaõhtu“ saatejuht Tiit Sukk tutvustab kõiki seitset uut naljakangelast juba homme, selle sügise rahvalemmik selgub aga hooaja viimases saates hääletuse teel.

„Suur komöödiaõhtu“ alustab uut värvikat hooaega Kanal 2 ekraanil homme, neljapäeval kell 20:00