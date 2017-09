5 sarja, mis loodetavasti enam mitte kunagi eetrisse ei naase

Eesti televisioonil on õitseaeg: TV3, Kanal 2 ja ETV toovad meieni aina kvaliteetsemaid sarju, mis iganädalaselt tuhandeid vaatajaid telerite ette naelutavad. On kullavaramusse kuuluvaid sarju, mida retrohõnguliselt vaatajad ekraanidel taasnäha sooviksid, kuid ajalukku on ka Eesti telesarjade näol jäänud vanavara, mida loodetavasti enam mitte kunagi välja ei otsita ja ekraanidele ei tooda.