Video: libauudiste kirjutaja leiti surnuna

Arizona Maricopa maakonna politsei pressiesindaja Mark Casey teatel leiti 38-aastase Paul Horneri surnukeha 18. septembril ta kodust, edastab The Independent.

Casey teatel tehti Horneri surnukehale lahkamine, mis näitas, et mehe surmaga ei ole seotud midagi kriminaalset, vaid tõenäoliselt tõi surma liiga suur ravimiannus.

Ta lisas, et Horneril oli ravimisõltuvusega probleeme ja ta võis enne surma võtta kogemata liiga palju ravimit.

Hornerit tuntakse nii libauudiste kirjutaja kui internetipettuste loojana. Ta tegi seda nii oskuslikult, et tuhanded inimesed langesid tema valede lõksu.

Paul Horner / paulhorner.com

Ameeriklane avaldas näiteks loo, milles väitis, et president Barack Obama on äärmusmoslemist homoseksuaal. Teise loo kohaselt maksti tuhandetele inimestele suurt tasu, et nad osaleksid Donald Trumpi valmiskampaania sündmustel.

Barack Obama ja Donald Trump / NICHOLAS KAMM/AFP/Scanpix

Horneri kõige mahlakamad võltskirjutised pärinevad 2016. aasta USA presidendivalimiste ajast ja siis jagati neid sotsiaalmeedias agaralt tegelike uudistena.

Horner sõnas möödunud aastal väljaandele The Washington Post, et tema kaasabil võidab Trump valimised ja jõuab Valgesse Majja. Mehe teatel ei viitsi keegi uudislugudesse süveneda ja selle tõttu saab valesid tõe pähe ette sööta.

Venna J.J. Horneri teatel ei olnud Paul Horneri eesmärgiks valede levitamine, vaid näitamine, kui kegelt saab tänapäeva maailmas infoga mainipuleerida.

«Ta oskas oma lood nii usutavaks teha, et enamik inimesi neis ei kahelnud. Tegemist oli eelkõige siiski poliitilise satiiri ja huumoriga,» teatas vend.

Politsei teatel Paul Horneri surmajuhtumi uurimine alles käib ning toksikoloogiline raport peaks näitama, mis oli surma põhjuseks.

Paul Horner sündis Minnesotas, kui ta oli teismeline kolis nende pere Arizonasse. Venna sõnul hakkas Paul poliitika pilamise ja poliitiliste karikatuuride vastu huvi tundma juba lapsena.

«Arvan, et mu vend tahtis rahvast ärgitada oma peaga mõtlema ja mitte poliitikute jutte tõena võtma. Ta sai aru, et enamik inimesi usub kõike, mis neile ette söödetakse,» jätkas vend.