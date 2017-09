Klounipaar Piip ja Tuut õpetavad seksima!

Piip ja Tuut / Meeli Küttim

Apollo Kino koos klounipaariga Piip ja Tuut võtavad käsile seksuaalkasvatuse teema omal muhedal moel etenduses «Piip ja Tuut. Pimedas ja teki all». Piip ja Tuut annavad lastele ja vanematele etenduse käigus vastuse paljudele piinlikkust tekitavatele küsimusetele ja selgitavad, kuidas kured tegelikult oma tööd teevad.

Etenduses tuuakse tabuteemad esile nii, et keegi ei peaks ebamugavust tundma.

Laste seksuaalkasvatus on läbi aegade lastevanemate meeli ärevil hoidnud: millal asjast rääkida: kas isa võib tütart õpetada või on parem kõrvale hiilida, küll lapsed saavad varem või hiljem ise meediast kõik teada või kui väga vaja, küll nad siis küsivad. Aga mõnikord nad ei räägigi sellest enne, kui juba tulevad teatama, et te saate vanaemaks-vanaisaks. «Piip ja Tuut räägivad asjast omal muhedal moel ja nii, et keegi ei pea piinlikkust tundma, vaid ikka rõõmu ja lusti,» selgitab Apollo Kino esindaja Tanel Tatter.

Tanel tatter / Alar Truu/Õhtuleht

«Lavastus «Piip ja Tuut. Pimedas ja teki all» peaks avardama meeli ja julgustama lapsi ja vanemaid omavahel rääkima. Ükskõik, kas kartuli praadimisest või seksist. Peaasi, et rää-gitakse,» ütleb üks ideeautoritest Toomas Tross.

Seks on alati olnud inimeste igapäevaelu osa, aga millegipärast ei taheta sellest rääkida. Klounipaar tunnistab värskele Naistelehele antud intervjuus, et ole sa nii vabameelne kui tahad, tabu hõng on seksiteema juures alati. Toomas meenutab aastaid tagasi peetud vestlust tütrega: «Mäletan, et jõudsime toona autos selle jutuga nii kaugele, et parkisime poe juurde, tulime juba autost välja ja mina seletasin edasi. Ühel hetkel ütles tütar: «Aitab küll, ära nii kõvasti räägi, teised võivad kuulda,» See tekitas mehes küsimuse, kuidas nii väike inimene on võtnud hoiaku, et sellest teemast peab vaikselt rääkima.

Piip ja Tuut / Erakogu

Piip ja Tuut on pimedas ja teki all ning toovad päevavalguse kätte kõik, mida seni on laste eest kiivalt varjul hoitud, kuid ainult nii palju kui maitsemeel lubab ja nii vähe kui meelas maitse nõuab. Etendus on mõeldud kogu perele, lastele alates 5. eluaastast.

Etendused Apollo Kino Solaris lavalaudadel 20. oktoobrist. Autorid, näitlejad ja lavastajad - Haide Männamäe ja Toomas Tross.