Tõeline britilik müsteerium: aristokraat, kelle mees 43 aastat tagasi pärast mõrva kadus, leiti oma kodust surnuna

Sõber ei saanud Veronica Binghamiga kontakti ja teatas politseile, et naine ei ilmunud nende tavapärasele jalutuskäigule, edastab mirror.co.uk.

Veronica Binghami poeg George Bingham kinnitas oma ema surma, kuid ta ei osanud öelda, kas tegemist oli loomuliku või vägivaldse surmaga ning et politsei uurib juhtunut.

«Saime väljakutse majja, mille elanik oli eakas. Leidsime eest 80-aastase naise, kellel ei leitud elumärke ja parameedikud tunnistasid ta surnuks. Lahkunu isiku kindlakstegemine käib, kuid suure tõenäosusega on tegemist Veronika Binghamiga, kes kannab tiitlit Lady Lucan,» teatas politsei eisndaja.

Lady Lucaniga on seotud seni lõpuni lahendamat mõrvamüsteerium ja ta mehe John Binghami, seitsmenda Lord Lucani, ootamatu kadumine 7. novembril 1974. aastal.

Lord ja Lady Lucan / Personalities/Scanpix

John Bingham kadus, olles enne seda tapnud lapsehoidja Sandra Rivetti, keda kogemata pidas oma naiseks.

Lady Lucan avaldas ühes intervjuus, et pärast lapsehoidja eksklikku tapmist tahtis mees tappa ka tema ja ning ta palus ennast ja lapsi ellu jätta.

Naine meenutas, et oli 7. novembril 1974 kodus, kui keegi teda seljatagant ründas, mõni aeg hiljem ta taipas, et see oli tema abikaasa.

Lady Lucan 1974. aastal / Personalities/Scanpix

«Sain aru, et see oli mu mees, ta haaras mu kaelast ja üritas kägistada, kuid ma võitlesin vastu ja tahtsin hüüda, et John palun ära tapa mind. Mul käis peast läbi, et olen ainult 37-aastane ja olen liiga noor, et surra,» teatas naine intervjuus.

Politseiuurimine näitas, et John Bingham peksis 29-aastase lapsehoidja Sandra Rivetti metalltoruga surnuks. Alles pärast lapsehoidja tapmist sai ta aru, et tegemist ei olnud tema abikaasa Veronicaga ja ta läks abikaasat otsima, et ka tema tappa.

Lord ja Lady Lucanil oli käsil abielulahutus ja nad pidasid ägedat kohtulahingut laste hooldusõiguse eest.

Lady Lucan lahkumas kohtust, olles saanud oma kolme lapse hooldusõiguse / Personalities/Scanpix

Lady Lucani sõnul mängis ta oma mehega kaasa ja üritas teda üle trumbata, lõpuks see õnnestus ja ta sai oma mõrvarliku mehe käest põgeneda, olles enne teda vigastanud.

Lord Lucan läks pärast lapsehoidja tapmist ja naisega rääkimist vannituppa end verest puhtaks pesema, naine põgenes siis lähedal asuvasse pubisse, kust politseisse helistas ja teatas, et põgenes mõrvari käest.

Lord Lucan sai aru, et naine teatas juhtunust politseile ja kadus ning teda ei ole seni leitud.

Ühendkuningriigis levib mitmeid teooriaid, mis Lord Lucaniga juhtuda võis, alates sellest, et ta suri ta naise poolt tekitatud vigastustesse, ta lasi end maha, lasi Kent loomaaias tiigritel end tappa kuni selleni, et ta rööviti IRA ehk Iiri vabariikliku armee poolt.

«Arvan, et mu abikaasa sooritas pärast Sandra tapmist enesetapu, hüpates La Manche’i väinas mõne laeva propelleri ette. Kuigi mu mees oli mõrvar, oli ta siiski aumees ja ma olen talle andestanud,» teatas Lady Lucan 2003. aastal.

Lady Lucan koos saatjaga / General/Scanpix

Naise sõnul oli ta mees vahetult enne saatuslikku päeva kaotanud kohtulahingu, kohus määras lapsed tema, mitte ta mehe hooldada ja see võis olla põhjuseks, miks mees teda tappa tahtis.

Veronica Duncan ja John Bingham abiellusid 1963. aasta novembris, kuid pärast kolme lapse sündi nende suhe halvenes ja naine tahtis lahutust.

Lord ja Lady Lucan oma pulmapäeval 1963. aastal / Personalities/Scanpix

Briti kohus tunnistas Lord Lucani selle aasta veebruaris surnuks, ta oli selleks ajaks üle 40 aasta kadunud.

On ka neid, kes ei usu Lord Lucani enesetappu ja surma, sest väidetavalt nähti teda 1975. aasta alguses Austraalias Melbourne’is ning viis kuud hiljem Prantsusmaal Cherbourgis ja Saint Malos.

Scotland Yardi politseiuurija Duncan McLaughlini andmetel põgenes Lord Lucan Indiasse Goasse, kus ta ela nime Barry Halpin all ja kus ta 1996. aastal suri.

Kinnitamat andmetel langes Lord Lucan IRA kätte, mis nõudis ta eest lunaraha, kuid kuna keegi ta eest seda ei maksnud, siis lasti ta maha. Lucani nõudmiseks olevat olnud, et ta maised jäänused tuleb anda Kenti loomaaia, mis kuulus ta sõbrale, tiigitele söögiks.