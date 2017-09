Evelin Ilves paugutab: kui liiga palju linnakabinettides küüsi lakkida, tuleb kõrkus kimbutama!

Naistelehe kolumnis kirjutab Evelin sellest, kuidas Eestis, eriti haritud inimeste seas, on levimas trend, mis paneb selja pöörama enda igapäevasele kontoritööle ja teostama end hoopis milleski, kus saab midagi oma kätega valmis teha. Nii hindab naine kõrgelt seda, kui inimesed julgevad elus teha suuri kannapöördeid.

«Kõrgharidusega kodanikud siirduvad täiendõppele ametikoolidesse. See on cool!»

Hiiumaa mereõhuga sõbraks saanud Evelin on arvamusel, et kui inimesed loodusest irduvad ja liiga palju aega linnakabinettides küüsi lakivad, tuleb kõrkus kimbutama ja soovitab kõigil siinkohal metsa minna!