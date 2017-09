Trump tegi «ämbri», nimetades Hispaania peaministrit presidendiks

«Oli au kohtuda Hispaania presidendi Mariano Rajoyga. Tänan, et tema ja Hispaania toetavad USAd Põhja-Korea diktaatoriliku režiimi isoleerimisel,» kirjutas Trump.

Donald Trump ja Mariano Rajoy / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA

Twitteri kasutajad märkasid kohe, et Trump on teinud vea ja nad ei jätnud sel teemal ilkumata.

«Trump kannab presidendi tiitlit ja arvab, et kõik teised on ka presidendid,» kommenteeriti.

Hispaanial on Mariano Rajoy näol olemas peaminister, kuid ta ei ole ka president. Hispaanias on parlamentaarne monrahia, troonil on kuningas Felipe VI ja selles riigis ei ole presidenti.

Donald Trump ja Mariano Rajoy / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Rajoy ja tema lähikondlased olid üllatunud, et Trump teda presidendiks nimetas.

Samuti oli Valge Maja otseülekanne sellest kohtumisest pealkirjastatud «President Trump kohtub president Rajoyga».

Donald Trump ja Mariano Rajoy / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Trumpil on varasemast mitmeid sarnaseid apaskaid, milles ta poliitikutele ja teiste alade esindajatele on valesid tiitleid külge kleepinud.

Trump ja Rajoy sõnasid kohtumise järgsel pressikonverentsil, et nad on Kataloonia isesiesvusreferendumi vastu. Hispaania keskvalitsus on üritanud sel nädalalõpul toimuvat rahvahääletust takistada.

«Pooldan ühtset Hispaaniat, mitte Kataloonia eraldumist. Olen kindel, et kataloonlased soovivad siiski jääda Hispaania koosseisu, see oleks väga rumal samm, kui nad lahku lööksid,» lausus USA president.

Donald Trump ja Mariano Rajoy / Ron Sachs/SIPA/Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Hispaania konstitutsioonikohus on seisukohal, et Kataloonia iseseisvusreferendum rikub Hispaania põhiseadust.