Video: neonats leidis tumedanahalise sõbranna ja lasi haakristitätoveeringud eemaldada

38-aastane Michael Kent kuulus 20 aastat Colorado neonatside grupeeringusse, mis propageeris valgete ülemvõimu, lastes enda kehale tätoveerida natsisümboolikat, kaasa arvatud kaks haakristi, edastab The Independent.

Haakristiga käepael / Trons/TT/TRONS/Scanpix

Kui ta aga kohtus kriminaalhooldusametniku, 45-aastase Tiffany Whittieriga, muutusid ta arusaamad ja välimus drastiliselt. Whittieri sõnul ei ole tema asi kedagi ümber kasvatada, kuid ta tahab aidata inimest, kui inimene on valmis muutuma.

Michael Kent ja Tiffany Whittier / Kuvatõmmis/Youtube

Whittier soovitas Kentil algust teha sellega, et ta võtab oma kodus maha natsilipud ja asendab need millegi positiivsemaga.

«Tiffany on nüüdseks minu jaoks enamat kui kriminaalhooldusametnik. Ta on minu sõbranna ja võiks lausa öelda, et pereliige,» teatas Kent.

Kent ei «aja enam valgete ülemvõimu asja», vaid töötab Colorado ühes kanafarmis, kus ta on ainuke valgenahaline töötaja.

«Varem ei olnud ma nõus töötama kellegi alluvana ja kellegagi koos, kes ei olnud valge. Nüüd olen töökollektiivis ainus valge ja see on huvitav kogemus,» teatas ameeriklane.

Kent kontakteerus natsitätoveeringute eemaldamiseks kohaliku tätoveerimissalongiga, mis tegeleb ka tätoveeringute eemaldamisega. Viha, natsismi ja rassismi tätoveeringud eemaldavad nad tasuta.

Mehe teatel ei ole ta varem olnud professionaalse tätoveerija käe all, sest ta sai oma tätoveeringud vanglas, kus ta kandis natsismi propageerimise eest karistust.

Kentil on kaks last ja ta tahab olla neile eeskujuks. Olla eelkõige hea isa, tubli töötaja ja tore sõber.