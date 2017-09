Naise peksmise eest tingimisi vangistatud Andrus Värnikust on sündinud uus mees

"Libastuda on väga lihtne, aga end uuesti üles töötada... olen seda oma nahal tundnud," räägib odaviske eksmaailmameister Andrus Värnik, kellel on täna 40. sünnipäev, et ta peab oma praegust seisu hoidma.

Kolm aastat tagasi mõistis kohus Andrus Värniku naisterahva peksmise eest tingimisi vangi ning viinaravile, sest mees rikkus mitmeid kordi seadust: ületades kiirust või purjus peaga sõitmise eest.

Täna teeb Värnik kolm korda nädalas trenni.

