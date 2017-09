Koomik solvas Twitteris ükshaaval igat maailma lippu! Vaata, millise torke sai Eesti

Chengi ettevõtmine rullus lahti Twitteris ning oma osa sai ka Eesti sinimustvalge.

«Eesti, ma magan,» andis koomik mõista, et Eesti lipp on hirmus igav.

So I'm looking to hire an intern to take over while I'm busy please send me your CV and relevant skills



Estonia i'm asleep



[36/195] pic.twitter.com/6esKpDbkld