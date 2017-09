Jon Snow ikkagi teab midagi! «Troonide mängu» staarid kihlusid

Kõlakad paari suhtest läksid liikvele viie aasta eest, umbes samal ajal, kui ekraanil hakkas särisema nende tegelaskujude Jon Snow ja Ygritte'i kuum romanss.

Nüüd kinnitas allikas ajakirjale People, et paar on tõesti kihlunud.

Rose Leslie ja Kit Harington / Scanpix

Harington on varem rääkinud, et nad armusid Islandil «Troonide mängu» teise hooaja võtetel. Ta tunnistas, et need paar nädalat on tema lemmikud selles sarjas.

«Sest see riik on nii kaunis; sest virmalised on maagilised; ja sellepärast, et just seal ma armusin,» ütles Kit ajakirjale Vogue. «Kui tunned juba niigi tõmmet ühe inimese suhtes ja siis pead sarjas tema armsamat mängima, on väga lihtne päriselt armuda.»