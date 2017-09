Šveitsis müüdi 18. sajandi Hiina vaas 10 000 korda alghinnast kallimalt

Reutersi teatel tekkis sellele vaasile suur nõudlus ja pakumisi suurendati kogu aeg ning see ese müüdi lõpuks viie miljoni Šveitsi frangi eest (4,3 miljonit eurot).

Geneve Encheresi oksjonimaja teatel on tegemist 60-sentimeetrise vaasiga, millel on kollasel taustal kolm sinist draakonit. Esmalt arvati, et see vaas pärineb 19. sajandist, kuid suure tõenäosusega hoopis varasemast ajast, 18. sajandist Qianlongi perioodist.

Oksjoni korraldajate sõnul ei uskunud nad, et selle vaasi pärast «lahing» tekib ja lõpuks müüakse see 10 000 korda alghinnast kallimalt.

Genfis müüdi Hiina päritolu portselanvaas alghinnast 10 000 korda kõrgema hinnaga / HANDOUT/AFP/Scanpix

«Tegemist on Hiina klassikalise vaasiga ja selle tõttu on valmistamise aega raske määrata, kuid selle omanikuks saanud isiku arvates on tegemist 18. sajandist pärit haruldusega. Koos mitmesuguste tasude ja maksudega kujuneb nimetatud vaasi hinnaks üle kuue miljoni Šveitsi frangi,» teatas oksjonimaja esindaja Olivier Fichot.