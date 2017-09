MängudeÖÖ loengusaali ajakava on selgunud!

22:15-23:00

Paneelarutelu “Videomängude vanusepiirangust Eestis”

Viimasel ajal on videomängude vanusepiirangu teema Eesti avalikkuses leidnud varasemast laiemat kõlapinda. On küsitud, millises eas lapsed peaksid saama seadusliku ligipääsu mängudele ja mänguüritustele. Millisest mõõdupuust peaks seadusandlust luues lähtuma? Millisest riiklikust kanalist peaks tulema initsiatiiv videomängude levikut legaalselt piirata ning kas neil piirangutel oleks jõustudes soovitud efekt? Kuidas peaksid potentsiaalsed piirangud suhtuma noorte seas populaarsust koguvasse virtuaalsporti? Seisukohti on avaldatud mitmeid, kuid konsensust pole tekkinud.

Seetõttu kutsub Level1 MängudeÖÖl ühise laua taha esindajad sotsiaalministeeriumist, Eesti Lastevanemate Liidust ja Eesti Lastekaitse Liidust, et luua ühine arusaam, kuidas võiks Eestis videomängude ja mänguürituste eapõhistesse piirangutesse suhtuda.

Panelistid: Elise Nikonov (sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik), Aivar Haller (Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse esimees), Tõnu Poopuu (Eesti Lastekaitse Liidu juhatuse liige) ja Andri Allas (Level1 eestvedaja ja MängudeÖÖ peakorraldaja).

23:00-23:30

#SuurimJulgus - koos küberkiusamise vastu!

Küberkiusamine on tõsine teema ning tänu interneti tohutule suurusele mõjutab see ulatuslikult ka mängureid - olgu selleks siis kas mitmikmängudes teiste häälekas sõim või peale kaotust teele saadetud solvanguid täis personaalsõnum. Kuidas küberkiusamisega hakkama saada ning mil moel selle vastu võidelda, arutame paneelarutelus #SuurimJulgus.

23:30-00.00

Living Life Gamefully (inglise keeles)

Adam Mayes

When game designer Jane McGonigal suffered a debilitating concussion, she gamed her way out of it and called this Living Gamefully. In the early 1900s, Aleister Crowley developed Thelema – a spiritual philosophy with the fundamental principle, “Do what thou wilt shall be the whole of the Law.” Now we are all enamoured with the idea of disruption, and massive redesigning of…well, pretty much everything.

In this presentation, Adam Mayes gleefully, and with reckless abandon, weaves these disparate threads into a neat thread to look at how our notions of playfulness may not be as useful as we think they are, and how we can all use game design and game play to live better, healthier lives.

Elades mänguliselt

Adam Mayes

Kui mängudisainer Jane McGonigal sattus raske peapõrutuse ohvriks, suhtus ta sellest ülesaamisesse mänguliselt ja nimetas protseduuri Mänguliselt Elamiseks. 1900-date alguses arendas Alister Crowely välja Thelema - spirituaalse filosoofia, mille keskne sõnum “Do what thou wilt shall be the whole of the Law” annab mõista, et ei eksisteeri ühte universaalset viisi argipäeva probleemide tegemiseks, vaid igaühe jaoks on olemas unikaalsed lahendused. Näib, et tänapäeval oleme kõik sisse võetud ideest segi paisata ja ümber teha pea kõike, mis meid ümbritseb.

Oma ettekandes seob Adam Mayes, rõõmsalt ja hoolimatu minnalaksmisega, kõik need niidiotsad üheks tervikuks vaatlemaks, et meie arusaam mängulisusest ei pruugi olla nii kasulik kui me arvame, ning kuidas me saame kasutada videomängudisaini, et muuta oma elusid paremaks ja täisväärtuslikumaks.