Kreekas ei tapnud briti turisti mitte koerad, vaid marutõbised hundid?

62-aastane naine kadus, kui oli Mesimvria arheoloogilisest paigast tagasiteel Maroneias asuvasse hotelli, edastab The Telegraph.

Kreeka vägivaldsete surmajuhtumite uurija Nikolaos Kifinidis sõnas, et naise surnukeha leiti möödunud laupäeval ja siis oletati, et ta langes hulkunud koertekarja ohvriks.

«Nüüdseks on ta vigastusi uuritud ja need lubavad oletada, et teda ründasid mingid teised loomad, tõenäoliselt marutõbised hundid või šaakalid,» teatas Kifinidis.

Hunt / Joe Klamar/AFP/Scanpix

Šaakal / wikipedia.org

Kreeka loomakaitsjate andmetel on seal umbes üks miljon hulkuvat koera, kes on majanduslanguse tingimustes omanike poolt hüljatud. Samas elab linnadest väljas asuvatel aladel ja metsades üsna palju hunte.

Väidetavalt üritas Hollingworth loomarünnaku ajal pereliikmetele helistada ja teatada, et teda rünnatakse, kuid siis kõne katkes.

Hollingworth töötas enne pensionile jäämist Bristoli ülikoolis ja viimasel ajal tegeles heategevusega, kogudes raha Süüria põgenikele.

Celia Hollingworth / Wiltshire Times / SWNS.com/Scanpix

«Teeme selle juhtumi uurimisel koostööd Kreeka politseiga, samuti toetame koos välisministeeriumiga hukkunud kodaniku perekonda, aidates neid konsulaarküsimustest ja surnukeha kodumaale toomisel,» teatas Wiltshire’i politsei esindaja.