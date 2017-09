Sügisene telehooaeg on käimas ja selgub, et televaataja lemmikkanal on jätkuvalt Kanal 2. Teletopi esikümne seas on lausa seitse Kanal 2 saadet. Esikohta hoiab vankumatult kanali menuseriaal "Pilvede all". Vaata televaatajate eelistusi!