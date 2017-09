Briti tuntud seebistaar suri 77-aastasena

Tegemist oli briti ühe populaarsema ja menukama seebiseriaalistaariga, kes tegi «Coronation Streetis» oma esimese etteaste 1974. aastal.

Elizabeth Dawn / Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Ta jäi nimetatud seriaalist pensionile 2008. aastal, kui tal diagnoositi kopsuemfüseem ehk kopsupuhitus, mis tavaliselt tekib liigsuitsetamise tagajärjel. Kopsuemfüseemi puhul hävinevad kopsualveoolid, mis on kopsukoesopistused, mille seina läbi toimub gaasivahetus.

Sel kuul näitlejanna tervis halvenes ja ta viidi haiglasse, kuid ta ei taastunud, vaid suri.

Pere teatas, et Dawn suri eile: «Oleme kurvad, et lahkus meie armastatud abikaasa, ema, vanaema ja vanavanaema, meie suurepärane Liz».

Lähedaste teatel oli Dawn ahelsuitsetaja ja see tekitas talle vanemas eas terviseprobleeme.

Dawn sõnas 2012. aastal antud intervjuus, et tal on väga raske hingata, haigus on süvenenud ja võtab talt kogu jõu ning selle tõttu saab ta liikuda vaid ratastoolis.

Seriaali «Coronation Street» näitlejad meenutasid kaasstaari ja edastasid kaastundeavalduse perele.

«Liz mängis meie seriaalis Vera Duckworthi 34 aastat, tehes oma rolliga paljudele rõõmu. Ta oli suurepärane näitlejanna, kellest sai legend,» teatasid endised kolleegid.

«Coronation Street» tegijad kirjutasid Elizabeth Dawni tegelase Vera Duckworthi sarjast välja 2008. aastal, ta sureb magades. Dwani viimane etteaste selles sarjas oli siiski 2010. aastal tagasivaatena.

8. novembril 1939 sündinud Sylvia Butterfieldi näitlejanimi oli Elizabeth Dawn. Ta sai «Coronation Streeti» rolli eest 2000. aastal kuninganna Elizabeth II Briti impeeriumi ordeni.

2008. aastal aga Briti seriaalide auhinnagalal elutöö auhinna.

