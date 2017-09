Video: mees lasi end pärast lahkuminekut mürkmaol mustal mambal hammustada

Peterburlane, 31-aastane Arslan Valejev lasi maol end hammustada, sõnades samas kaamerasse, et videot nägevad inimesed edastaksid sõnumi ta eksnaisele Jekaterina Pjatõškinale, edastab The Sun.

Valejev sõnas videos, et ta on lahkumineku pärast depressioonis ja selle tõttu laseb ta oma lemmikmaol end hammustada.

Naise teatel oli ta mehel kõrvalsuhe, mille tõttu ta tahtis nende abielu lõpetada, kuid mehele see ei meeldinud. Maotaltsutaja sõnul lõppes ta abieluväline suhe juba juulis, kuid naine ei uskunud teda.

«Kui ma suren, siis suren. Tahan siiski olla veel siin, minu mobiilis on sõnum mu naisele Katjale, keda ma armastan väga,» teatas mees, kelle hingamine oli väidetava maohammustuse tõttu kiirenenud.

Ta näitab siis, et maohammustuse tõttu on ta sõrmele veri tekkinud.

«Kena, kas pole? Igatahes tekitab see valu. Ütlen nüüd kõigile head aega, ma ise ka ei saa aru, mis minuga toimub,» jätkas venelane.

Videol ei ole siiski näha Valejevi surmahetke, kuid on näha käel vigastust ja seda, kuidas mees vannitoa poole suundub. Väidetavalt suri ta mõni aeg hiljem, kuid seda ei ole kinnitatud.

Arslan Valejevil ja ta naisel on Youtube’i kanal BobCat TV, milles nad näitasid kasse ja Exotarium, milles näitasid madusid.

Sõprade sõnul oli paaril juba mõnda aega erimeelsusi ja naine tahtis lahutust. Naise vaite kohaselt oli mees teda peksnud ja ta sai vigastada.

Must mamba (Dendroaspis polylepis) on mambade perekonda kuuluv mürkmadu, selle liigi esindajad elavad Aafrikas. Nimetatud maod on üsna kõhnad, kasvades kuni 3,5 meetri pikkuseks ja kaaludes keskmiselt 1,6 kilogrammi.

Must mamba / wikipedia.org.

Must mamba on surmavalt mürgine, kuuludes maailma mürgisemate madude hulka. Lisaks on ta maailma kiireim madu, sest tema liikumiskiirus võib-olla 11 kilomeetrini tunnis ning lühiajaliselt ka kuni 20 kilomeetrini tunnis.

Need maod toituvad väiksematest loomadest ja lindudest. Tavaliselt hammustavad saaklooma, jätavad selle mõneks ajaks valveta ja hiljem naasevad sööma.

