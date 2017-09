Veganite esindaja loomatsirkuse keelustamisest: loomi ega inimesi ei tohi üldse ära kasutada!

«Loomatsirkuse keelustamisega astub Eesti olulise sammu loomade heaolu ja väärikuse tagamise suunas. Ühtlasi on see seadus samm õiglasema ja parema maailma suunas,» ütles Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraat Barbi Pilvre.



Vägivallatu ja loomuliku elu pooldaja ning veganite esindaja Liisa-Indra Pajuste avaldab arvamust, et tegemist on kindlasti positiivse sammuga, mida pikalt oodatud: «Eesmärk on kaastunne kõikide olendite suhtes. Loomi ega inimesi ei tohi üldse ära kasutada, vaid lasta vabalt olla ja rõõmsalt elada nii nagu igaüks tunneb. Seega loomi ei peaks üldse tsirkuses kasutama, see laieneb ka meelelahutusvaldkonda, moetööstusesse ja toidutööstusse.»

Eelnõu poolt hääletas Riigikogus 83 liiget.

Eelnõuga täpsustatakse loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel loomade kasutamisega seotud sätteid. Sellistel üritustel lubatakse kasutada üksnes sellisesse liiki või alamliiki kuuluvat tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata. Lubatud loomaliikide ja alamliikide loetelu kehtestab maaeluminister määrusega.