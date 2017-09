Hollywoodi üks brutaalseimad lahkuminekud ehk seik, kuidas Russell Brand tegelikult Katy Perry maha jättis

Katy Perry / Scanpix

Aastaid hiljem, paljastas Ameerika popstaar Katy Perry Vogue'ile, kuidas nende lahkuminek tegelikult toimus: «Russell on väga tark mees. Ma armastasin teda, kui me abiellusime. Aga, ma võin öelda nii palju, et ma ei ole temast kuulnud 31. detsembrist 2011, kui ta saatis mulle sõnumi, et soovib lahutust.

Kui Katy Perry muusikavideote järgi võiks arvata, et lauljanna supleb vahukommides ja sõidab ringi ükssarvikuga, siis selline sõnul kõlab brutaalselt reaalsena. Või mis?