Loe, kes on Katrin Viirpalu lemmik Eesti disainer

Tanel Veenre kõrvamarja mandala / Tanel Veenre

Kuna käimas on Eesti disaini festival, siis hommikuses saates räägiti disaineritest, keda Eestist väljaspool tuntakse. Viirpalu sõnul on tema vaieldamatuks lemmikuks Eesti disainer Tanel Veenre.

Tanel Veenre kõrvamarja mandala / Tanel Veenre

«Kõik tema värvilised mummukesed ja marjakesed on minu lemmikud. Tema töö on väga äratuntav,» sõnas Katrin Viirpalu, kelle arvates on Veenre looming Eestile väga heaks visiitkaardiks maailmas.

Tanel Veenre / Kertin Vasser

Tanel Veenre pääses 2016. aastal esimese Eesti ehtekunstnikuna maailma moepiiblite ema, Itaalia Vogue`i veergudele. Mainekas väljaandes seisis: «Tanel Veenre ehted viivad su rännakule, mis algab meresügavustest, jätkub mööda korallrahusid, möödub merihobustest ning lõppeb kosmilises pilves! Tanel tunnistab, et praegu pühendub ta loomingule täie jaksuga, et siis aastakümnete pärast ei peaks midagi kahetsema.»

25. septembrist kuni 1. oktoobrini toimub Tallinna Disainiöö Festival, mis on igaastane suurüritus, mis demonstreerib Eesti ja teiste maade disainerite saavutusi ning käivitab arutelusid disaini rollist tänapäeva ühiskonnas. Festivali toimumispaikadeks on tihti unarusse jäänud huvipakkuvad arhitektuuripärlid, millest on kujunenud kultuurirahva lemmikkohad. Seekordne Disainiöö toimub ajaloolises Noblessneriallveelaeva tehases.

Festivali kohta lisainfot loe SIIT!