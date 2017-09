Pildid: miks prints Harry kasutas Melania Trumpiga kohtudes «saatanamärki» ?

Pilte näinutele jäi silma, et prints hoidis oma pintsaku hõlmast kinni nii, et sõrmedest tekkisid «saatana sarved» ja seda kommenteeriti agaralt sotsiaalmeedias.

Melania Trump ja prints Harry / Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Piltidel on näha, et kaks keskmist sõrme on pintsaku hõlma all, kuid nimetissõrm ja väike sõrm on väljas. Küsiti, et kas Harry edastas kätt nii hoides mingi salasõnumi või –märgi.

Melania Trump ja prints Harry / Reuters / Scanpix

«Miks prints Harry näitas Melania Trumpiga kohtumisel «sataanamärki»? Väga kummaline,» kirjutas Chris Kaufman Twitteris.

Melania Trump ja prints Harry / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Karen Dalton Beninato tõdes oma tviidis, et prints Harry vist tahtis selle käemärgiga tervitada Malenia Trumpi kaudu USA «saatanlikku» presidenti Donald Trumpi.

Twitteri anonüümne kasutaja teatas, et prints Harry võib olla vabamüürlane ja ta edastas käeasendiga oma vennaskonnale sõnumi.

Kevin Flynn omakorda arvas, et prints Harry võis edastada käesõnumi oma kaaskonnale, et nad ta Melania Trumpi käest päästaksid.

@KensingtonRoyal teatas, et prints Harry tahtis oma käeasendiga ajada eemale kurjad jõud, kes saabusid koos Melania Trumpiga.

Mitmed Twitteri kasutajad uurisid prints Harry varasemaid käemärke ja panid tähele, et ta on ka varem «saatanamärki» kasutanud, kuid on seda teinud teises kontekstis kui nüüd.

Melania Trump ja prints Harry / JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Invictus Games on paraolümpia stiilis sportlik sündmus, mille algatas Briti prints Harry, et sõjaveteranid, kaasa arvatud vigastada saanud või haiged sõjaväelased, saaksid oma sportlikke oskusi näidata ja omavahel võistelda.

Prints Harry / Mark Blinch/Reuters/Scanpix

Esimene Incictus Games leidis aset 2014. aasta märtsis Londonis Queen Elizabeth Olympic Parkis.