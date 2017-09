Tarmo Urb sarjab poliitikat, kuid ülistab oma presidenti: Trump on kõva vend

«Poliitika tähendabki, et inimesed elavad konfliktist. Poliitikute põhiülesanne ongi hoida kõik p****s, vastasel juhul poleks neid ju vaja,» räägib Urb, kelle arvates ei ole poliitikute ja poliitika eesmärgiks luua harmooniat ja püsivat õnne ja rahu.

«Nende ülesanne on teenida konflikti pealt ja puuduse pealt ja müüa inimestele ajutist rahu, ajutist peavarju, ajutist tervist, mille eest tuleb kogu aeg raha peale visata ja hoida inimest hirmus, et nad ostaksid sinult turvatunnet,» kinnitab Urb, et see on tema jaoks poliitika.

Ameerika kodakondsusega Tarmo Urb on USA-le andnud ustavusvande ning ta paljastab, et valis Trumpi. «Minu jaoks on Trump kõva vend,» lisab lõpetuseks ta.