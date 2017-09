86-aastane teatrilegend Ita Ever paljastab enda pikaealisuse saladuse

1953. aastast Eesti Draamateatris toimetanud Ita Ever peab enda saladuseks seda, et ei ole iial plaani pidanud. «Lähen magama, kui mõni põnev seriaal on lõppenud. Einestan õhtuti - mulle meeldib midagi mõnusat süüa - ja siis lähen voodisse, millalgi kell üks öösel või pool kaks.

Samuti ei ole Ita eriline hommikuinimene: «Kui vähegi võimalik, vedelen voodis mõnuga. Kui ma noor olin, no nii 60. eluaastani, olin krapsti! kohe hommikul üleval.»