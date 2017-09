61-aastane tuntud telekokk Anthony Bourdain paljastas, et tal on võimas sixpack

Kõmufotograafid tabasid Bourdaini koos elukaaslase Asia Argentoga möödunud laupäeval, 23. septembril Itaalias Riminis puhkamas ja meediasse jõudnud piltidel on näha, et tuntud kokal on korralik sixpack ehk ta on treenitud kõhulihastega, edastab msn.com.

Sama kehtib ka Bourdaini kallima, itaallannast näitlejanna Argento kohta, kes nägi samuti treenitud välja. Nende suhe sai alguse selle aastal.

Argento tähistas Itaalia kuurordis oma 42. sünnipäeva koos oma laste ja teiste sugulastega, pannes 22. septembril sellest Instagrami mitmeid pilte.

Argento paljastas oma suhte Bourdainiga juunis, postitades temast sotsiaalmeediasse foto tekstiga, et ta kallim Roomas veini mekkimas.

Anthony Bourdain ja Asia Argento / Admedia, Inc/F. Sadou/AdMedia/Sipa USA/Scanpix

Bourdain on varem olnud kaks korda abielus. Ta esimene naine oli keskkooliaegne kallim Nancy Putkoski, nende abielu kestis 1985 – 2005.

Tuntud kokk oli 2007 – 2016 abielus sportliku vabavõitleja Ottavia Busiaga. Neil on kümneaastane tütar Ariane.

Argentol on kaks last, 16-aastane tütar Anna Lou, kelle isa on ta ekskallim Marco Castoldi ja üheksa-aastane tütar Nicola, kelle isa on ta endine abikaasa Michele Civetta.

