Vandenõuteoreetikud on väsimatud: 23. septembril jäi maailmalõpp ära, kuid see tuleb 21. oktoobril

Meade on kindel, et sel aastal juhtub midagi, sest sellele viitavad nii piiblikirjutised, numeroloogilised arvutused kui ka astronoomidele teadaolev info, mida nad ei paljasta, edastab msn.com.

David Meade / Kuvatõmmis/Youtube

Väite kohaselt ei allu planeet Nibiru mitte ühelegi gravitatsiooniseadusele ja selle tõttu on tema liikumistrajekdoor ettearvamatu.

Planeet X ehk Nibiru / youtube.com

23.septembril pidi ettekuulutuse järgi maailm lõppema, kuid seda ei juhtunud.

«Ma ei tea, kes hakkas rääkima 23. septembrist, kuid mina olen rõhutanud alati 21. oktoobrit. Väidan oma ennustuses, et «septembris toimub mitmeid kataklüsme, mis on viide lõpu algusele». Tuleb vaadata Johannese ilmutusraamatut, kus kõik on kirjas,» sõnas Meade.

Ta lisas, et maailm, nagu me seda praegu tunneme, muutub oktoobris jäädavalt.

«Maailmalõpp ei saabu päevapealt ja suure pauguga, vaid 21. oktoobril käivitub seitsme aasta pikkune sõda koos näljahädaga ja looduskatastroofidega, viies meie maailma lõpu suunas,» jätkas teoreetik.

Maailmalõpp? / Panther Media/Scanpix

NASA on juba mõnda aega nii meedias kui sotsiaalmeedias inimesi rahustanud, et hoolimata nende uuringutest ja headest teleskoopidest, ei ole mõistatusliku ja ohtliku planeet Nibiru kohta neil mitte ühtegi märki.

«Mitmed inimesed külvavad sotsiaalmeedias panaikat, esmalt pidi maailm lõppema augustis ja siis 23. septembril, kui Nibiru Maaga kokku põrkab. Seda planeeti ei ole ega tule. Sama kehtib ka uue ennustuse, 21. oktoobri kohta ja mingit kokkupõrget Maaga ei toimu,» teatasid NASA esindajad nüüd.

Nibiru teemal hakati enam rääkima enne 2012. aastat, mil pidi maiade kalendri järgi maailmalõpp aset leidma, kuid ka siis ei toimunud seda.

Planet Nibirut seostatakse ka üheksanda planeediga, mida peetakse meie süsteemi senileidmata planeediks ja mis väidetavalt on Pluto taga Kuiperi vöös. Astronoomide sõnul viitavad üheksandale planeedile Kuiperi vöö taevakehade orbiidid ja joondumised.

Möödunud aastal teatasid California tehnoloogiainstituudi teadlased Konstantin Batõgin ja Mike Brown, et neil on uusi andmeid, mis tõendavad selle planeedi olemasolu.