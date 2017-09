Suri Kuma Raadio pikaaegne saatejuht Ly Menov

Kaksümmend üks aastat oli Ly üks Kuma raadio sümboleid, kes lisaks eetritööle oli tegev nii raadio suurejooneliste sünnipäevaürituste, kõikvõimalike spordivõistluste, messide-laatade päevikestvate otseülekannete kui Paide-Türi Rahvajooksu juures.

Äärmise korrektsuse juures oli Ly vahel valmis üllatama erakordse riskijulgusega. Ilmselt jäävad kõik mäletama tema langevarjuhüpet tööle kui hüppepäeva ja raadiopuldis viibimise kohustuse sai ühitada, valides maandumisplatsiks keset linna asuva raadiojaama taguse muruväljaku.

Olles väljaõppinud fotograaf, salvestas ta kahe aastakümne jooksul tuhandetele piltidele raadiojaama ajaloo, millele hiljem lisandusid vapustavad kaadrid taevalaotusest seoses langevarjuhobiga. Viimastel aastatel said sõbrad tuttavad vaimustuda ka Ly suurepärastesst loodusfotodest.

Ly Menovi põhitööks oli kujundajaamet AS Kuma kirjastuses. Aastate jooksul said temalt näo tuhanded ristsõnaajakirjad ja muud trükised. Ka praktiliselt kõik raadiojaama trükiväljaanded nagu ajaleht Aitab Alati ning hilisem ajakiri Kuma Pluss olid tema poolt kujundatud läbi kogu nende ilmumisaja.

Ly raskest haigusest teadsid vaid paar lähemat sõpra. Oma töökaaslasi otsustas ta sellest säästa. Ja jäi ju ka lootus, et kõik läheb veel hästi, kuid seekord jäid arstid alla.