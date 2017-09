Noor naine varastas oma vanemate säästud, tekitades pankroti

Vanemad Elizabeth ja Terence Fordham müüsid enne haagissuvilaga Euroopa ringreisile minemist oma kinnisvara maha ja said selle eest üle 200 000 naela (226 000 eurot), osa sellest oli mõeldud reisikuludeks, edastab The Telegraph.

Vanemad andsid oma tütrele, nüüd 33-aastasele Melissa Humphreysile säästudele juurdepääsu juhuks, kui tal peaks ootamatult raha vaja minema.

Briti naelad / Panther Media/Scanpix

Pensionil paari Euroopa reis jäi üsna lühikeseks, kui nad avastasid, et nende säästuraha on peaaegu otsas ja nad ei saa raha automaadist välja võtta.

Vanemad pöördusid politsei poole ja ilmnes, et nende tütar kulutas peaagu kogu nende raha, lisaks kasutas krediitkaarte ning tellis nende nimel uusi krediitkaarte, tekitades vanematele suured võlad.

Sel nädalal Chemsfordis kohtu ette astunud Humphreys võttis rahavarguse ja krediitkaardipettuse omaks.

Prokurör Barry Hargravesi sõnul laostas tütar oma pensionil vanemad, tekitades neile märgatavaid finantsraskusi.

«Vanemad olid reisil, kui said aru, et nende rahaga on midagi korrast ära. Nad ei saanud enam kasutada ka krediit kaarte, sest krediidipiir oli ületatud. Nad pidid sugulastelt raha laenama, et saaksid koju tagasi,» teatas prokurör.

Kohtunik Emma Petersi sõnul on see kohtujuhtum eriline, sest siin ei olnud võõrad vargad, vaid vanemate oma tütar.

Tütre advokaat Steven Levy soovitas kohtul otsuse kaheksa nädala pikkust edasi lükkamist, et Humphreysile saaks teha psühhiaatrilise uuringu.

«Ta võttis raha, kuid ta ei saanud kohe tagajärgedest aru. Kui sai, siis see laostas ta vaimse tervise,» teatas advokaat.

Humphreys on koduarestis, ta pass on Colchesteri politsei käes kuni novembrini, mil Chelmsfordi kohus tema suhtes karistusotsuse langetab.