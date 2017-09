USA tuntud astrofüüsik lahendas «Troonide mängu» seitsmenda hooaja draakonimõistatuse?

Öökuningas kasutas elluäratatud draakonit, et lõhkuda Müür (The Wall) ja jõuda oma surnute armeega Seitsmesse kuningriiki.

Öökuningas ja draakon / Backgrid/Scanpix

Jäine draakon / Backgrid/Scanpix

Mitmed selle sarja fännid kirjutasid sotsiaalmeedias, et kas jäädraakon ehk sinine draakon on tavalistest tuld purskavatest draakonitest võimsam.

Jäine draakon / Backgrid/Scanpix

«Kõik sõltub termaalfüüsikast. Minu arvates on jäise draakoni sinine leek vähemalt kolm korda hävitavam ja võimsam, kui seda on tavalise draakoni punane leek,» teatas mainekas astrofüüsik.

Neil deGrasse Tyson / Patrick Eccelsine/AP/Scanpix

Kirjanik George R.R. Martini raamatuseerias «Jää ja tule laul» (A Song of Ice and Fire) on jäädraakoni hingust kirjeldatud külma, mitte kuumana. Seriaalis oli näha, kuidas jäiseks muudetud Viserion hävitab Müüri sinise leegiga.

Öökuningas ja jäine draakon Viserion / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Sarja režissöör Jeremy Podeswa kommenteeris seda intervjuus öeldes, et vaatajate jaoks oli loogiline ka roheka värvusega tuli, mida oli näha varasemal hooajal.

«Minu silmis võib tuli olla erinevat värvi ja väljendada erinevaid asju. Ka jäise draakoni tuli on ikka tuli, sinisest värvist hoolimata, sest ta suutis sellega Müüri sulatada ja lõhkuda. Sel sinisel leegil on eriomadused, sest pärineb surnud ja siis ellu äratatud draakonilt. Seega ei peaks sellesse suhtuma loogika ja keemia vaatenurgast, vaid nägema selles natuke üleloomulikku. See on selge, et jäädraakonil on jäine leek, mis ikkagi on leek,» teatas režissöör Podeswa.

Öökuninga surnute armee ja jäine draakon / Backgrid/Scanpix