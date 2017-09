Kingitus või korruptsioon? Tallinna linnalt saab võileiva hinna eest üüripindu mitu teletähte

Peeter Võsa MTÜ Noorte Loojate Ühendus üürib linnalt Pikk tn 72 varjendit. Pikalt Riigikokku kuulunud keskerakondlane sai üüripinna 2013. aastal otsustuskorras tingimusel, et esimese aasta jooksul investeerib Paksu Margareta kõrval asuva varjendi remonti 30 000 eurot. Varjendit pidi kasutatama “laste, noorte, täiskasvanute ja eakate õppe- ja enesetäienduskeskusena, kus kunsti ja käsitöö kaudu edendatakse ja säilitatakse meie pärandkultuuri”. Varjendi üürihind on hetkel 1,31 eurot ruutmeetri eest ehk kokku 116,4 eurot kuus.

Peeter Võsa / Robin Roots / Õhtuleht

Linna sõnul anti varjend Võsale ilma konkursita, sest see seisis aastaid tühjana. Võsa ei alustanud aga lubatud remonti ja 2016 alguses käskis linn Võsal ruumid vabastada. Läbirääkimiste anti siiski ajapikendust sügiseni 2016, mis peale hakkas Võsa vaikselt remonti tegema ja läinud aasta lõpuks olid tööd teostatud osaliselt. Jällegi tuli linn keskerakondlasele vastu ja tähtaega pikendati suveni 2017. Praegu leiab linn, et lepingus lubatud remonditööd on lõpuks teostatud. Seega remont, mille Võsa kohustus tegema aastaga, kestis lõpuks neli ja pool aastat. Võsa, kes kandideerib kohalikel valimistel, ei soovinud teemat “Pealtnägijale” kommenteerida ega varjendit näidata, mistõttu jääb segaseks, milline „pärandkultuuri edendamine“ varjendis praegu käib.

Üürileping linnaga on ka saate „Subboteja“ tegijate Aleksandr Zukermani ja Mihhail Vladislavlevi firmal, mis on teinud muuhulgas ka keskerakonna reklaame. Ettevõte üürib Torupilli asumis linnalt 235-ruutmeetrist büroopinda hinnaga 3,68 eurot ruutmeeter. Huvitav on, et firma Subbmedia ei saanud üürilepingut otse, vaid antud pinnale võitis enampakkumise ja sõlmis 2014. aasta mais lepingu hoopis teine firma, kuid juba sama aasta juunis anti kolmepoolse nõusolekuga üürileping edasi Subbmediale. “Pealtnägijal” ei õnnestunud Subbmedialt sisulisi kommentaare saada.

Tallinna Jõuluturul läideti advendiküünal.«Subboteja» saatejuhid Aleksandr Zukerman ja Mihhail Vladislavlev / Viktor Burkivski

Ja teletegelaste rea lõpetab üllameelse žestiga Katrin Lust, kelle firma OÜ Linda üürib 50 euro eest kuus ajutiselt Kadriorus pisikest äripinda, et majutada ühte oma saate tegelast, kes sattus eluraskustesse. Lusti sõnul on tegemist heategevusliku projektiga.