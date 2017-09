Uskumatu armastuslugu: 40 aastat lahus olnud paar leidis teineteist USAs eestlaste kokkutulekul

Väliseestlaste lapsed Matti Prima ja Lilly Valge said tuttavaks 17-aastasena Torontos skaudilaagris, vahendasid «Seitsmesed». Matti on pärit New Jerseyst ning Lilly on sündinud Kanadas.

«Me kohtusime laagris ja olime item umbes aasta või nii,» meenutas Lilly. «Me olime väga armunud.»

Elu teeb aga keerdkäike ja nii kaotasid noored armunud teineteist silmist.

«Me kaotasime ühenduse 40 aastaks,» rääkis Lilly. «Esimene aasta-kaks kirjutasime küll, aga pärast seda...»

Matti märkis, et toona ei olnud noortel raha reisimiseks, Skype'i ega Facebooki.

Matti Prima ja Lilly Valge / TV3

Aastal 2011 kohtusid nad uuesti USAs Eesti päevadel.

«Me vaatasime teineteisele otsa ja tundus, nagu poleks 40 aastat olnudki!» naeris Lilly.

Matti sõnul oli Lilly uuesti kohtudes sama kena nagu ta mäletas. Eelmisel aastal paar abiellus.