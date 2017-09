Helgi Sallo meenutas tüli Katrin Karismaga: ma ei häbene sellest rääkida

«Mina arvan, et me oleme nii targad ja kasvatatud inimesed, et ükskõik, mis me sees toimub, me lihtsalt ei näita seda välja,» ütles Sallo «Seitsmestele».

Sallo teab nendevahelisest suhtest vaid ühte tüli ja ta on sellest varemgi rääkinud.

«Ma ei häbene sellest uuesti rääkida. See oli «Kabaree» ajal, kui ma olin enne esietendust ära ja tulin tagasi. Kõik me olime kindlad, et Katrin teeb esietenduse. Ja siis öeldi mulle, et mina teen. Ma olin nii rumal, et ma uskusin, et etendus kaotab muusikaliselt midagi, kui mina seda ei tee. Lasin end veenda ja tegin etenduse. Ma tean, et see oli Katrinile kohutavalt valus. Olen seda piina aastaid oma südames kandnud, aga kui meil oli üks Vene saade ja ma mainisin seda, siis Katrin ütles, et ta on juba unustanud selle. See oli ainuke kord, kui võiks puhuda üles ja öelda, et näe, Sallo sõi Katrinil jalad alt ära ja tegi ise esietenduse,» rääkis Sallo.