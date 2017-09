663 kaebust: Amanda Holdeni paljastav kleit on teleajaloo skandaalseim

Holden vapustas vaatajaid tänavu juunis, kui kandis talendisaate poolfinaalis nabani dekolteega 11 250-naelast Julien Macdonaldi kleiti, vahendab The Telegraph.

Briti sideamet Ofcom sai kleidi tõttu esimese kahe ööpäevaga 216 kaebust, kuid vaatajate raev ei raugenud ka järgneva kolme kuu jooksul, mil laekus kokku 663 kaebust.

Amanda Holden / Scanpix

Kleit oli paljude televaatajate jaoks koguperesaates kandmiseks kohatu.

«See on koguperesaade, lapsed vaatavad! Palun öelge Amanda Holdenile, et ta viisakamalt riietuks ega näeks välja, nagu ta läheks hiljem enda keha müüma,» kurtis üks vihane lapsevanem Twitteris. «See on täiesti ebasobilik kleit koguperesaates kandmiseks! See, et sul on võimalus seda kanda, ei tähenda, et sa seda tegema pead!» pahandas teine.

Amanda ennustas toona vastukaja ette: «Kas inimesed hakkavad Ofcomile kaebama? Ma väga loodan! Ma pole oma tööd korralikult teinud, kui nad seda ei tee.