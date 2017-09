Huhh, milline kergendus! Ariadne operatsioon läks hästi

Neiu selgitas septembri alguses, et tal valutab selg Eesti Laulust saati.

«Juuni lõpus käis arsti juures ja eelmine nädal käisin ka Tuleb välja, et mul on disk paigast ära ja neis on liiga vähe vedelikku,» rääkis Liina vlogis.

«Mitte midagi rasket ei ole. Kõik on korras,» kinnitas Ariadne poiss-sõber Martti Hallik.

Sotsiaalmeediapostituses selgus ka, et Martti oli Ariadnele haiglas toeks. Ariadne saab haiglast koju homme.

Ariadne käis operatsioonil / Instagram

