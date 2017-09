Põnevus kasvab: krimidraamas «Nukumaja» lahendatakse täna üks saladus!

Kohe esimesest «Nukumaja» osast on olnud selge, et tegemist pole tavalise tänavaga. Ent siiski ei hiili seal ringi kummitused, vaid luust ja lihast inimesed. Mida nad tahavad, see on juba iseasi. Oma õe ja naabritüdruku salapäraseid surmajuhtumeid uuriv Eva kohtub täna naabritega, kelle olemasolust polnud tal varem aimugi. Paraku on sealnegi sõnum pahaendeline. «See on kuri tänav…»

«Nukumaja» kolmas osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21:30