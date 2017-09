Miks USAs ei võetud kasutusele meetersüsteemi? Põhjuseks olid piraadid

Thespec.com kirjutab, et 1793. aastal astus prantslasest aristokraat ja botaanik Joseph Dombay Calais’s laevale ja ta seilas koos kahe objektiga USAsse New Yorki.

Dombayl oli kaasas ühe meetri pikkune puidust liist ja vasest silinder, mis kaalus umbes üks kilogramm ning ta pidi neid tutvustama siis USA välisministriks olnud Thomas Jeffersonile, kes oli frankofiil.

Thomas Jefferson / wikipedia.org

Prantsuse helged peat tahtsid, et kogu maailmas kasutatakse ühtset mõõtühikute süsteemi, sest see aitaks arendada rahvusvahelist kaubandust, teadlaste omavahelist suhtlemist ning ideede ja leiutiste levikut.

Prantslased kogesid tagasilööke, sest mitmetes riikides ei oldud sellisest süsteemist huvitatud, kuid USAs kui uuenduslikus riigis loodeti edu saavutada.

USA välisminister Jefferson meetermõõdustikuga tutvunud ja tahtis seda esitleda kongressis.

Kuid Dombay laev sattus Atlandi ookeanil tormi ning jõudis Kariibi merele, kus seda ründasid piraadid. Ajalooliste dokumentide andmetel ei olnud tegemist siiski ehtsate iseseisvalt tegutsevate piraatidega, vaid Briti mereväe laevade meeskondadega, millel oli Briti kuninga George III isiklik luba riisuda teiste riikide laevu. Osa saagist jäi meeskonnale, osa läks riigile.

Piraadilipp / wikipedia.org

Dombay langes brittide kätte ja suri mõni aeg hiljem Kariibi mere ühel saarel vanglas ning tal kaasas olnud varandus müüdi oksjonil.

Prantslased ei andnud alla ja mõni aeg hiljem saadeti uus saadik USAsse meetrit ja kilogrammi tutvustama. Kuid siis oli saanud USA välisministriks Edmund Randolph, kes ei soovinud uue süsteemiga tutvuda, veel vähem seda kasutusele võtta.

USAs on seni kasutusel vanad mõõtühikud, samas ülejäänud maailma enamikes riikides kasutatakse SI-süsteemi ning meetreid, kilogramme ja liitreid.

USA meedia arvates on selles süüdi 18. sajandi briti mereröövlid, kes Dombay visiidi nurjasid ja temalt elu võtsid. Kui Dombay oleks USAsse jõudnud ja seda Jeffersoniga kongressi ees esitlenud, oleks USAs praegu võib olla ka SI-süsteem.

«Dombay ebaõnn tõi kaasa selle, et USAs ei kasutata rahvusvahelist mõõtühikute süsteemi, vaid ikka tolli, untsi ja miili,» teatas USA kaubandusministeeriumi standardiseerimisameti esindaja Elizabeth Gentry.

Üks toll on 0,0254 meetrit / wikipedia.org

Kümme aastat enne Dombay reisi toimus Ameerika iseseisvussõda (1775 – 1783), milles 13 Põhja-Ameerikas asuvat Briti kolooniat tahtisd emamaast iseseisvuda. 1783. aasta Pariisi rahulepinguga tunnistas Suurbritannia kolooniate iseseisvumist.

Iseseisvussõja ajal oli Põhja-Ameerikas kasutusel erinevad mõõtmise ja kaalumise ühikud ning erinevates paikades oli neis suuri erinevusi.

Näiteks New Jerseys oli bushel ehk vakk kaera 32 naela, samas Connecticutis oli see 28 naela. Ehk vilja eest sai parema hinna, kui seda sai transporditi kaugemale.

Probleemile pööras tähelepanu juba USA esimene president George Washington (oli võimul 1789 – 1797), kes pidas sel teemal 1790. aastal kõne. Ta andis välisminister Thomas Jeffersonile ülesandeks probleem lahendada, kuid see ei jõudnud kongressi ette.

USA astus sammu edasi 1875. aastal, kui liitus Pariisis sõlmitud meetersüsteemi kokkuleppega, mis nägi ette selle süsteemi kasutamist rahvusvahelises kaubanduses.

Alles 100 aastat hiljem, 1975. aastal võttis kongress vastu seaduse, mille kohaselt tuleb USAs rakendada SI-süsteemi ehk rahvusvaheliste mõõtühikute süsteemi, kuid see ei toimi seni.

USAs ollakse ikka harjunud tollide, untside, gallonite ja miilidega.

Üks toll on 0,0254 meetrit, üks unts on on 28,34 grammi, üks USA gallon on 3,78 liitrit ja üks miil on 1,6 kilomeetrit.

SI-süsteemi põhiühikud on meeter, kilogramm, sekund, amper, kelvin, mool ja kandela.