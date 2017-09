Kersti Kaljulaid: Ma oleks väga pettunud, kui noored ei oleks kõige aktiivsem valijagrupp sel korral

«10 päeva pärast saavad esimest korda kõige olulisemas demokraatlikus protsessis – valimistel – kaasa rääkida 16- ja 17-aastased noored. Kümme päeva pole pikk aeg, kuid seda on piisavalt, et mõelda ja arutada, mis on see, millisena te oma kodukohta tulevikus tahaks näha. Mida te tahaks muuta? Mis on hästi? Mida teeks teisiti? Mida te valiks? Küsige seda endalt ja üksteiselt, küsige ka neilt, kes kandideerivad. Ja siis minge kindlasti valima! Ma oleks väga pettunud, kui noored ei oleks kõige aktiivsem valijagrupp sel korral. 16-17 aastaste noorte ambitsioon ei peaks olema madalam kui see, et kõik käivad valimas!

Liitu meie üleskutseüritusega https://www.facebook.com/events/1958498167705431/ ja anna meile ja oma sõpradele teada, mida sina oma kodukohas muuta tahaks! Mõelge, arutage, kirjutage.

Aitäh Mattias Naan, Uku Arop, Helen Sildna, Kristel Aaslaid, Daniel Viinalass, Merilin Taimre, Hanna Martinson, Tõnis Niinemets, Stig Rästa, Tuuli Rand, Jevgeni Fokin, Helene Vetik, Marilyn Jurman, Marko Reikop!»

#nooredvalima