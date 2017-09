Fotod! Tuntmatuseni muutunud Leona Lewis harrastab neljatunniseid treeninguid

32-aastane lauljanna, kes võitis 2006. aastal X-Factori kolmanda hooaja oli vaevu äratuntav, kui ta ilmus Los Angeleses toimunud heategevusgalale.

Leona Leona, kes sündis ja kasvas Inglismaal Islingtonis, kuid elab nüüd püsivalt Los-Angeleses, kirjeldas oma tervislikku eluviisi eelmisel aastal naiste tervisele suunatud intervjuus: «Ma teen neljatunniseid treeninguid ja püüan iga päev juua rohkelt vett. Mul on alati kaasas pudel vett - see puhastab keha toksiinidest ja hoiab mu naha selge. Samuti on mul kindel reegel - piirdun kolme cappuccinoga nädalas ja viskit tarbin erijuhtudel.

Leona esitatud laul «I see You» oli James Cameroni fantaasiafilmi «Avatar» originaallugu ning kandideeris samal aastal ka parima filmi originaallaulu Oscarile.

