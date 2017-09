Tanel Padari eks liigub edasi

«Käinud maailmas palju ringi ja näinud nii mõndagi siis võin öelda, et meie oma Eestimaa on väga ainulaadne ja tore koht. Peaksime seda rohkem hoidma ja selle üle uhkust tundma. See on meie kodu ja meil on kõik siin olemas aga me ikka vingume ja kitkume üksteise kallal – austage rohkem üksteist!» sõnab Tarvo Valm, kes The Suniga kodumaa erinevates nurkades rännates inspiratsiooni loo sõnadeks sai.

Aasta lõpus ilmub ka Pärli debüütalbum, mille kallal usinalt tööd tehakse.

Tanel Padaril, kes on endise bändiga The Sun viimase kontserdi suvelõpus Kihnul andis, on ka tänaseks uus bänd. Üks legendaarne bänd vähem, kaks uuemat juures!