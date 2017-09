Emma Stone kehastus legendaarseks tennisistiks ja pidi treenima endale võimsad lihased

28-aastane Stone andis seoses mõni aeg tagasi USAs esilinatsunud filmiga «Battle of the Sexes» intervjuu, milles selgitas oma rolli ja treenimist selleks, edastab Daily Mail.

Emma Stone / RW/MPI/Capital Pictures/RW/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Ta kehastab seal tenniselegendi Billie Jean Kingi ning ta pidi selle rolli jaoks endale seitse kilogrammi lihasmassi juurde treenima.

Billie Jean King / Ignat/Bauergriffin.com / MEGA/Scanpix

Emma Stone filmis «Battle of the Sexes» / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Staari sõnul ei olnud lihaste kasvatamine just lihtne, sest ta on oma kehaehituselt mittesportlik.

«Ma ei ole mingi sportlane, kuid Billie Jean oli ja on seni tõeline lihastehunnik. Pidin treenima nii , nagu ma varem ei ole kunagi treeninud,» teatas näitlejanna.

Kaader filmist «Battle of the Sexes». Pildil Emma Stone ja Steve Carell / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Stone’ i treenis Jason Walsh, kes lisas näitlejanna menüüsse palju valku sisaldavaid toite ja andis lihasmassi suurendavaid harjutusi.

Stone treenis koos treeneriga enne filmivõtteid ja selle ajal viiel päeval nädalas, mõnikord kuni kaks korda päevas.

Kaader filmist «Battle of the Sexes». Keskel Emma Stone / CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

«Battle of the Sexes» režissöörideks on Jonathan Dayton ja Valerie Faris.

Lisaks Emma Stone’ile näeb selles filmis Steve Carelli, Elizabeth Shued ja Sarah Silvermani.

Tennisist Billie Jean King (sünninimega Moffitt) sündis 22. novembril 1943. Ta oli kunagine USA tennise esinumber ja võitis 39 Grand Slami tiitlit: 12 naiste üksikmängus, 16 naiste paarismängus ja 11 segapaarismängus.

Billie Jean King / wikipedia.org

King võitleb naistennisistide, kuid ka üldse naiste õiguste eest.

King oli 1973. aastal 29-aastane, kui ta võitis näidismatši Battle of the Sexes ehk sugude lahingu. Ta vastaseks oli siis 55-aastane tennisist Bobby Riggs, keda ta võitis tulemustega 6-4, 6-3 ja 6-3.

King sai selle võidu eest 100 000 dollarit. Matš toimus USA Houstoni Astrodome’i tennisestaadionil 20. septembril 1973.