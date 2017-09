Jood tööl kohvi või teed? Ära tee seda enam kunagi!

Värske Arizona ülikooli uurimus kinnitab, et tööpostil leiduvatest kruusidest 90% on kaetud ohtlike bakteritega. Ja mitte ainult - vaid lausa 20% kruusidest peidavad endas fekaalidest pärinevaid baktereid.



Põhjuseid, miks on tööruumides leiduvad kruusid nii räpased, tuleb otsida kehvast pesemisviisist. Nimelt svamm, mida kasutatakse peidab endas kõiki neid ohtlikke baktereid. Olukorrast päästab kruuside pidev kuuma veega nõudepesumasinas pesemine.