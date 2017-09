Inglasest maopidaja kägistas tõenäoliselt surnuks ta enda püüton

Politsei sõnul sai 31-aastane Dan Brandon raskelt vigastada ja ta suri oma kodus vaid mõne meetri kaugusel ta lemmikpüütoni puurist, kust madu välja pääses.

Brandon avaldas sotsiaalmeedias pidevalt fotosid, millel on teda näha madusid ümber keha ja kaela, kaasa arvatud hiiglaslik Birma püüton.

Birma püüton / Stephen M. Secor/AP/Scanpix

«Politsei uurib juhtumit, veel ei ole selge, kas ja kuidas püüton mehe surmaga seotud on. Uurijad ootavad raportit hukkunud mehe vigastuste kohta ja sõltuvalt tulemustest võidakse käivitada täpsem uurimine,» teatas Hampshire’i politsei esindaja.

Mehe surnukeha juurest leiti surnuna ka madu ja selle tõttu arvab Brandoni sõber, et madu ei põhjustanud mehe surma, vaid nad millegipärast surid koos.

Pere ja sõpruskonna sõnul oli Dan Brandon suur loomasõber, tal oli kodus mitu madu, ämblikke, linde, liblikaid ja väikenärilisi.

Loomaekspertide andmetel on maailmast teada juhtumeid, milles püüton on oma taltsutaja või omaniku tapnud, kuid Ühendkuningriigis on see tõenäoliselt esmakordne.

«Meil puudub info, et varem oleks püüton Suurbritannias kedagi tapnud. Need maod tapavad vaid seda, mida söövad, mitte aga omanikke,» selgitas Surrey ja Hampshire’i roomajatepääste esindaja.

Birma püüton / ROBERT SULLIVAN/AFP/Scanpix

Meedia teate kohaselt tappis püüton selle aasta alguses Indoneesias talle ette jäänud mehe ning Kanadas pääses 2013. aastal loomapoest põgenema püüton, kes kägistas kaks poissi.

Püütonid on kägistajamaod, kes elavad Aasias, Aafrikas ja Austraalias.

Püütonitel looduslikke vaenlasi peaaegu pole, nende suurimateks vaenlasteks on inimesed. Emased püütonid munevad munad, mida nad valvavad ja hauduvad.

Birma püütonite keskmine pikkus on 3,7 meetrit, kuid nad võivad kasvada ka üle viiemeetriseks ning nende kaal võib olla 20 – 75 kilogrammini.

Pilte vaata siit.