Videomeenutus: Uku Kuudi viimane intervjuu toob pisara silma

Naine rääkis saates sellest, kuidas nad aastaid tagasi olid Saaremaale kolinud, unistanud oma viinamarja istandustest ja kuidas üleöö abikaasa tervislik seisund halvenes.

«Alguses pandi üks diagnoos, siis teine diagnoos ja siis kolmas diagnoos. Siis anti jälle lootust,» rääkis Kertu oma abikaasa haigusest. Kolme aasta jooksul on Kertu kodust välja saanud vaid paaril korral ja kuigi tuge oleks hädasti vaja, on riigilt tulev sotsiaalabi pea olematu.

Ta lisas, et ette on tulnud palju raskeid päevi, kus nad Ukuga tunnevad end lihtsalt võimetuna. «Siis sa tunned ennast süüdi, et sa oled väsinud ja ei jõua oma tegevusi õigeks ajaks valmis,» selgitas naine.

Veel 2014. aastal oli Facebookis üleskutse toetada Kertut ja Uku Kuuti nii abivahendite kui aia korrastamises.

Vaata täispikka intervjuud siit.

Lapstähena kuulsaks saanud Uku Kuut sündis 8. juulil, 1966. aastal. Kuueaastaselt salvestas mees Eesti Raadios oma esimese loo. Oma karjääri jooksul produtseeris Kuut muusikat Rootsi ja Ameerika artistidelt peamiselt R&B ja jazzi valdkonnas. Uku Kuut lahkus meie seast 22. septembril. Hüvastijätt Uku Kuudiga toimub 30. septembril Saaremaal, Tornimäe kirikus.