Meghan Markle’i eksabikaasa produtseerib saadet, mis põhineb naise suhtel prints Harryga

Ameerika näitlejanna Meghan Markle oli abielus 2011. - 2013. aastal filmirezisööri ja produtsendi Trevor Engelsoniga.

Hetkel on Meghani ekskaasal käsil telesaade, mis võtab fookusesse lahkuminekud. Saate kirjeldus on järgmine: «Lahutus on raske. Laste hooldusõiguse jagamine on raske. Eriti raske on hooldusõiguse jagamine Briti kuningliku perekonnaga, kui su naine abiellub Londoni seltskonnaajakirjanduse karmi pilgu all printsiga.» vahendab Deadline.

Kas tegemist on juhusega? Engelson on selgitanud, et saade on küll väljamõeldis, aga siiski on see inspireeritud tegelikest sündmustest.

Saade pärineb Engelsonilt ja kolleegilt Farahilt, kes arutasid, mis oleks olnud siis, kui Engelson ja Markle oleksid saanud lapsed ja oleks pidanud ühe päeva Briti kuningliku pereliikme eest hoolitsema.