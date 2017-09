Vastuseis Brexitile: Inglise armastatud näitleja otsustas kodakondsust vahetada

Oscarivõitja on selgitanud, et selline otsus on vastus Suurbritannia lahkumisele Euroopa Liidust. Firth, kes on 1997. aastast abielus itaallanna Livia Giuggioliga, on nüüdsest nii Briti kui ka Itaalia kodanik.

The Guardiani andmetel oli samm põhjustatud Brexitist, mida näitleja ise on kutsunud ootamatuks katastroofiks.

Näitleja esindaja kinnitas, et Itaalia passi taotlemine oli perekondlik otsus. «Colin tahtis topeltkodakondsust, sest ka tema lastel ning naisel on Itaalia pass,» ütles ta.

Brexiti vastu on avalikult seisnud veel Benedict Cumberbatch, JK Rowling, Elton John, Simon Cowell ja David Beckham.



Colin Firth on suurepäraseid filmirolle teinud nii komöödia kui draama zanrites. Aastal 2011 võitis armastatud näitleja Oscari meespeaosatäitmise eest filmis «The King´s Speech» («Kuninga kõne»).