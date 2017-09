Video: Saudi Araabia ühiskonnaõpikus on näha Jodat

New York Times kirjutab, et 1945. aastal toimus San Franciscos maailma liidrite rahu ja globaalse solidaarsuse kohtumine, kuid kindlasti ei olnud seal kohal «Tähesõjad» filmidest tuttavat tegelast Yodat.

Yoda / wikipedia.org

Saudi Araabias võeti Joda tõttu ühiskonnaõpik kasutusest, kuna selles on näha Saudi Araabia kroonprintsi Faisali allkirjastamas ÜRO põhikirja ja seda vaatab pealt Yoda, kes istub ta kõrval.

Töödeldud foto, millel on Saudi Araabia kroonprintsi näha koos Yodaga / Kuvatõmmis/Youtube

«Haridusministeerium vabandab selle vea pärast. Vale pildiga õpikud korjatakse kokku ja juba on käivitatud uute õpikute trükkimine, milles on õige foto. Vea tekkepõhjust uuritakse,» teatas Saudi Araabia haridusminister Ahmed al-Eissa.

Saudiaraablased ei jätnud seda naljakat viga sotsiaalmeedias kommenteerimata.

«Kas te teadsite, et Yoda allkirjastas 1945. aastal ÜRO põhikirja koos kroonprints Faisaliga? Haridusministeerium on selles veendunud,» oli üks tviit.

Uurimine näitas, et selle mustvalge töödeldud foto taga on 26-aastane kunstnik Abdullah al-Sheri, kelle kunstnikunimi on Shaweesh.

«Jah, see on minu looming, kuid mina ei andnud seda haridusministeeriumile, et see õpikusse panna ja ma ei tea, kuidas see pilt sinna sattus,» teatas kunstnik Saudi Araabia meediale.

Al-Sheri teatel tegi ta fotoseeria, millel on näha nii Saudi Araabia tähtsaid ajaloolisi isikuid koos filmitegelastega.

Selles fotoseerias on näiteks veel näha «Tähesõdade» kurjamit Darth Vaderit 1919. aastal Pariisi rahukonverentsil koos seikleja Araabia Lawrence’iga, kodanikunimega Thomas Edward Lawrence, ja Iraagi kuninga Faisal I-ga.

Kunstniku teatel sai ta idee ühendada ajaloolised fotod ja filmikangelased, kui vaatas läbi Lähis-Ida ajaloolisi arhiivipilte.

«Need fotod olid seotud ühel või teisel viisil sõjaga, tahtsin neid natuke rõõmsamaks teha,» teatas al-Sheri.

Arhiivis oli ka pilt 1981. aastal mõrvatud Egiptuse presidendist Anwar Sadatist ja tema külakäigust Disneylandi. Fotol poseerib ta koos Miki-Hiirega ja just see sai põhiliseks tõukeks, miks noor kunstnik humoorika pildiseeria tegi.

«Ma ei arvanud, et mu humoorikast pildiseeriast mõni õpikusse jõuab. Kui mu bioloogiaõpetajana töötav ema sõnas, et uues ühiskonnaõpikus on minu foto, olin väga üllatunud, sest minu eesmärgiks ei olnud pilgata kroonprintsi, kellest sai hiljem kuningas,» lisas kunstnik.

Faisal ibn Abd al-Azīz Al Saud (1906 Er-Rijad – 25. märts 1975) oli Saudi Araabia kuningas 1964–1975.

Saudi Araabia kuningas Faisal / wikipedia.org

Ta sai võimule pärast oma poolvenna Saud ibn Abd al-Azis Al Saudi kukutamist ning oli üks põhifiguure naftahindade tõstmise taga 1970-ndate alguses.