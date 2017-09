Getter Jaani kohtus maailmakuulsa jalgpalluriga

Getter Jaani käis kuus aastat tagasi Ameerikas elava Joel Lindpere jalgpalli mängule hümni laulmas. pärast etteastet juhtus Getteriga midagi uskumatut: «Küsisin mehelt, kes võistlusareeni kõrval tribüünil askeldas, mis siin midagi maksab. Ta ütles, et VIP-tsoonis on kõik tasuta. Ajasime juttu, rääkisime jalgpallist ja proovisin sööke, mida ta kiitis. Tükk aega hiljem sain aru, et lobisesin maailmakuulsa jalgpalluri Thierry Daniel Henryga. Mehega, kes vist tegelikult tutvustamist ei vaja.»

