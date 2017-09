Staarkiropraktiku eksabikaasa Vivika Oolo avab kliiniku

Naine on koos kahe äripartneriga pead, ideed ning rahad kokku pannud ja õige pea valmistutavad nad üheskoos uut kliinikut avama! „Praegu on üsna kiired ja tegusad ajad. Elu on andnud võimaluse edasi liikuda ning midagi head ära teha,“ räägib Vivika.

Tervisekeskuse avamine pole Vivikale võõras, sest kolme aasta eest käivitas ta koos Allaniga pikalt idee tasandil olnud valuravi- ja kiropraktikakliiniku, mis siiamaani edukalt tegutseb.

Artikkel on refereeritud Kroonikast